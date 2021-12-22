Заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову выписали из больницы
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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выписана из больницы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

74-летняя Тарасова уже находится дома. О ее госпитализации стало известно 17 декабря. Тарасовой стало плохо во время съемок шоу "Ледниковый период".

В декабре 2020-го Тарасова призналась, что была вынуждена отказаться от участия в ряде проектов на фоне проблем со здоровьем. Также она отметила, что готова комментировать соревнования по фигурному катанию из дома.

В 1975-м Тарасова была признана заслуженным тренером СССР. В 2008 году - введена в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников известные фигуристы - Алексей Ягудин, Максим Ковтун, Денис Тен, Сидзука Аракава.