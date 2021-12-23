ПСЖ продал миллион футболок Месси

ПСЖ неплохо заработал на трансфере Лионеля Месси. Как сообщили в клубе, после перехода звездного нападающего продажи футболок команды возросли на 30-40%, а с его фамилией на спине реализовано уже миллион джерси, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

При этом цифры могли бы быть еще более впечатляющими, если бы не задержки в производстве, вызванные пандемией коронавируса.

"Месси - прекрасный актив. С коммерческой точки зрения его влияние сложно переоценить. Мне кажется, что в прошлом году мы продали больше футболок, чем какой-либо клуб. А в этом году показатели стали еще лучше.

Спрос вырос как минимум на 30-40%. Да, спрос огромен. Если бы мы могли выпустить еще больше футболок, то продали бы еще больше", - цитирует Goal.com директора ПСЖ по спонсорским сделкам Марка Армстронга.