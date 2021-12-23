Роналду загнал Ювентус в долги

Необдуманная трансферная политика привела в финансовые проблемы в Ювентусе, сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным издания, "старая сеньора" в настоящее время испытывает финансовые затруднения, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Проблемы у команды начались еще с приобретения Гонсало Игуаина. Его трансфер обошелся в 91 миллион евро, а его заработная плата составила 7,5 миллиона евро за сезон. Общая стоимость выплат по сделке с Игуаином составила 122 миллиона евро.

Но гораздо более сильно по финансовому состоянию ударила покупка Криштиану Роналду. Сделка обошлось туринскому клубу более чем в два раза дороже - в 277 миллионов евро с учетом расходов на трансфер, зарплату и другие выплаты.