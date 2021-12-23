Японский фигурист Ханю выполнил четверной аксель на тренировке

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю исполнил на тренировке перед чемпионатом Японии четверной аксель. Видео исполненного элемента опубликовал американский журналист Джеки Вонг в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Аксель - самый сложный прыжок в программе согласно системе оценок Международного союза конькобежцев (ISU), именно этот элемент может принести больше всего баллов. Базовая оценка за четверной аксель составляет 12,5 балла. На официальных соревнованиях никто из мужчин еще не смог исполнить четверной аксель.

Ханю 26 лет, он обладатель двух золотых медалей Олимпийских игр в одиночном катании (2014, 2018). Также он дважды побеждал на чемпионатах мира. Ханю - мировой рекордсмен по баллам за короткую программу (111,82).