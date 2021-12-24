Пеле выписали из больницы

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле выписан из больницы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает RTP.

Отмечается, что Пеле продолжит лечение опухоли в толстой кишке.

Пеле является лучшим игроком 20-го века по версии футбольной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА). За свою карьеру бразилец забил 1289 мячей в 1363 матчах.

В составе национальной сборной Бразилии он стал трехкратным чемпионом мира. Выступая за "Сантос", Пеле шесть раз выигрывал чемпионат Бразилии.

В 1999 году Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Пеле величайшим спортсменом столетия, несмотря на то, что он никогда не выступал на Олимпиаде. Во второй половине 90-х годов исполнял обязанности министра по делам молодежи, туризма и спорта Бразилии.

Ранее форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси отметился двумя голами в матче Лиги чемпионов с "Брюгге", забив 757-й и 758-й гол за карьеру. Столько же, по данным RSSSF, забил экс-форвард "Сантоса" и сборной Бразилии Пеле.