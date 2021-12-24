Приход Роналду в «Ювентус» лишил клуб единства и сплоченности

Экс-голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон заявил, что приход в команду португальского форварда Криштиану Роналду лишил ее единства и сплоченности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У "Ювентуса" был шанс победить в Лиге чемпионов в первый год после прихода Роналду, когда я был в "ПСЖ". Я не мог понять, что произошло. Когда я вернулся, мы выступали вместе в течение двух лет, все хорошо получалось, однако "Юве" потерял ДНК команды.

В 2017 году мы пробились в финал ЛЧ, потому что у нас была команда, полная опыта, мы были единым целым. Была высокая конкуренция за попадание в состав. Но мы потеряли это с Роналду", - приводит слова вратаря Calciomercato.

Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в которых забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.

27 августа "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду, который выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.