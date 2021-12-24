Япония присоединилась к бойкоту Олимпиаде в Пекине

Япония присоединилась к бойкоту зимней Олимпиады в Пекине. Как сообщают местные телеканалы, страна не отправит на Игры своих министров и чиновников.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом в течение дня должен официально объявить премьер Фумио Кисида.