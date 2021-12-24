https://news.day.az/sport/1419675.html Япония присоединилась к бойкоту Олимпиаде в Пекине - ВИДЕО
Япония присоединилась к бойкоту Олимпиаде в Пекине - ВИДЕО
Япония присоединилась к бойкоту зимней Олимпиады в Пекине. Как сообщают местные телеканалы, страна не отправит на Игры своих министров и чиновников.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом в течение дня должен официально объявить премьер Фумио Кисида.
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