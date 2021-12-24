"Распродажа" футболистов: лучшие игроки мира подешевели

В мировом футболе начались "распродажи" - лучшие игроки планеты внезапно очень резко подешевели.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сильнее всех в стоимости потерял Лионель Месси - 40 процентов.

По данным портала "Трансфермаркт", в начале года аргентинец стоил 100 млн евро, а сейчас - лишь 60. Это связывают с тем, что после ухода из "Барсы" он стал показывать не такой яркий футбол, да и возраст не маленький - 34 года.

Его главный оппонент в борьбе за титул лучшего Криштиану Роналду дешевеет куда медленнее. За год потерял всего 15 млн стоимости.

А вот кто реально чувствует себя обманутым - клуб ПСЖ. Он купил Неймара два года назад за 222 млн евро. С того момента футболист только дешевел, и к концу этого года стоит уже 90 миллионов.