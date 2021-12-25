Боец ММА погиб в результате взрыва

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джесси Генри погиб в результате взрыва шины. Об этом сообщает KSLA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

28-летний боец работал пожарным. Во время рабочей смены он занялся починкой автомобильной шины, которая в результате взорвалась. Он получил сильный ушиб головы и был доставлен в одну из больниц города. Чуть позже Генри скончался.

По словам родственников, датчик шины пожарной машины ударил бойца по голове. Последние четыре года Генри работал в одном из пожарных подразделений Бошер Пэриш в штате Луизиана. У него осталась 9-летняя дочь.

Генри провел восемь боев на любительском уровне, после чего перешел в профессиональные бои. Свой дебютный поединок 28-летний боец проиграл, его статистика в ММА две победы и два поражения.