Кто является главной звездой ФК "Карабах"?
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Официальная страница Лиги конференций УЕФА на "Твиттере" обратилось к болельщикам с вопросом касательно азербайджанского футбольного клуба "Карабах".
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, УЕФА поинтересовался у них, кто является главной "звездой", когда-либо выступавшей в составе "скакунов". На данный момент, чаще всего упоминается нынешний вингер "Карабаха" Абделла Зубир. Также, среди часто упоминаемых есть хавбек команды Ричард Алмейда и бывший форвард Рейналдо.