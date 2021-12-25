https://news.day.az/sport/1419982.html Кто является главной звездой ФК "Карабах"? - опрос УЕФА
Кто является главной звездой ФК "Карабах"? - опрос УЕФА
Официальная страница Лиги конференций УЕФА на "Твиттере" обратилось к болельщикам с вопросом касательно азербайджанского футбольного клуба "Карабах".
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, УЕФА поинтересовался у них, кто является главной "звездой", когда-либо выступавшей в составе "скакунов". На данный момент, чаще всего упоминается нынешний вингер "Карабаха" Абделла Зубир. Также, среди часто упоминаемых есть хавбек команды Ричард Алмейда и бывший форвард Рейналдо.
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