Роналду подешевел
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Портал Transfermarkt обновил профиль португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Страница доступна на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Теперь эксперты портала оценивают трансферную стоимость 36-летнего португальца в 35 миллионов евро. Таким образом, Роналду подешевел на десять миллионов. Еще в июне его стоимость оценивалась в 45 миллионов евро.

Пиковых значений оценка трансферной стоимости португальца достигала в 2015-м, а также в 2018 году (120 миллионов евро). Тогда Роналду представлял мадридский "Реал".

Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" в начале нынешнего сезона. С этого момента он провел в составе "красных дьяволов" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал одну голевую передачу.

Форвард выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год. После этого Роналду отправился в мадридский "Реал", а в 2018-м перешел в туринский "Ювентус".