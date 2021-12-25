16-19 декабря в российской столице Москве при организации Международной федерации пауэрлифтинга состоялся чемпионат мира по трем видам пауэрлифтинга (squat, bench press, deadlift).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в чемпионате мира приняли участие около 3 тысяч спортсменов из более чем 30 стран. Сборная Азербайджана по пауэрлифтингу из 21 спортсмена при организации и под руководством Азербайджанской Федерации пауэрлифтинга приняла участие в чемпионате и завоевала в общей сложности 13 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медали.

Выступающий в весовой категории 75 кг участник команды Ровшан Халилов, который является сотрудником Службы спасения особого риска МЧС, поднял в сумме в трех видах соревнований 743,5 кг, завоевав золотую медаль.

Ровшан Халилов вошел в историю как первый азербайджанец, ставший чемпионом и побивший мировой рекорд в этом виде спорта.

В беседе с Trend спортсмен отметил, что начал заниматься пауэрлифтингом в возрасте 18 лет.

"Наиболее запомнившимся и ценным для меня моментом соревнований стало то, когда меня как азербайджанского спортсмена представили в качестве рекордсмена мира, я был очень горд этим! Эти ощущения не передать словами!" - сказал он.