Главный тренер известного английского футбольного клуба заразился коронавирусом

Тест на коронавирус главного тренера английского футбольного клуба "Астон Вилла" Стивена Джеррарда дал положительный результат.

Об этом сообщает пресс-служба "Астон Виллы", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что 41-летний тренер пропустит два ближайших матча своей команды в чемпионате Англии - с "Челси" (26 декабря) и "Лидсом" (28 декабря).

"Астон Вилла" после 17 матчей набрала 22 очка и занимает десятое место в турнирной таблице. Джеррард возглавил "Астон Виллу" в ноябре 2021 года. Ранее он работал в шотландском "Рейнджерс", который привел к победе в чемпионате Шотландии в прошлом сезоне, и молодежной команде "Ливерпуля".

В качестве игрока Джеррард выступал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 год. Футболист провел за клуб 504 матча, в которых забил 120 голов. Джеррард становился обладателем Кубка Англии (2001, 2006) и Кубка английской лиги (2001, 2003, 2012). В 2001 году англичанин вместе с "Ливерпулем" выиграл Кубок УЕФА, в 2005-м - Лигу чемпионов.