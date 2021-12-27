«ПСЖ» обязали продать игроков на €100 млн

"Пари Сен-Жермен" должен продать футболистов на €100 млн, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что французский клуб не вписывается в финансовый фэйр-плей и обязан совершить распродажу в двух ближайших трансферных окнах.

По данным источника, если "ПСЖ" не сможет этого сделать к лету 2022 года, то дефицит должен будет покрыть владелец клуба.

Столичный клуб может продать голкипера Серхио Рико, защитников защитников Левена Курзава, Тило Керера, Абду Диалло, полузащитников Рафинью, Юлиана Дракслера, а также аргентинского форварда Мауро Икарди.

"ПСЖ" лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 46 очков после 19 матчей.