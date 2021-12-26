https://news.day.az/sport/1420138.html Футболист умер после сердечного приступа во время футбольного матча
Футболист умер после сердечного приступа во время футбольного матча
Игрок алжирского футбольного клуба "Саида" Софьян Лукар умер по дороге в больницу после сердечного приступа, случившегося во время футбольного матча, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что Лукар столкнулся со своим вратарем, но смог продолжить встречу. Через несколько минут он упал на поле из-за сердечного приступа.
Ему было 28 лет.
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