Футболист умер после сердечного приступа во время футбольного матча
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Игрок алжирского футбольного клуба "Саида" Софьян Лукар умер по дороге в больницу после сердечного приступа, случившегося во время футбольного матча, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Лукар столкнулся со своим вратарем, но смог продолжить встречу. Через несколько минут он упал на поле из-за сердечного приступа.

Ему было 28 лет.