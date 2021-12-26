https://news.day.az/sport/1420171.html Спортсмен, нокаутированный Забитом Самедовым, скончался от коронавируса - ВИДЕО
Спортсмен, нокаутированный Забитом Самедовым, скончался от коронавируса - ВИДЕО
Бельгийский кикбоксер Фредерик Синистра умер от коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, 40-летний спортсмен, считающийся самым сильным атлетом в стране, скончался в больнице, где проходил лечение.
Ранее, спортсмен отмечал, что раньше не относился к коронавирусу всерьез и отказался от вакцинации. Синистра утверждал, что его возраст и физическое здоровье защитят от любых симптомов COVID-19.
Напомним, что Фредерик Синистра провел поединок с известным азербайджанским кикбоксером Забитом Самедовым в Турции в 2017 году и проиграл во втором раунде нокаутом.
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