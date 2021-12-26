Опубликована символическая сборная Европы 2021 года
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала свою версию символической сборной Европы 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма.
Защитники: Рубен Диаш, Джорджио Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Сесар Аспиликуэта.
Полузащитники: Жоржиньо, Н'Голо Канте, Кевин Де Брейне.
Нападающие: Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду, Роберт Левандовски.
Тренер: Томас Тухель.
Отметим, что шесть из 11 футболистов выступают за клубы Английской премьер-лиги.
IFFHS - организация, ведущая хронику истории футбола. Она была основана 27 марта 1984 года в Лейпциге доктором Альфредо Пеге. В настоящее время базируется в Бонне, Германия.
Международная федерация футбола (ФИФА) признает данную организацию как орган, ведущий летопись мирового футбола.
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