Опубликована символическая сборная Европы 2021 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала свою версию символической сборной Европы 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма.

Защитники: Рубен Диаш, Джорджио Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Сесар Аспиликуэта.

Полузащитники: Жоржиньо, Н'Голо Канте, Кевин Де Брейне.

Нападающие: Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду, Роберт Левандовски.

Тренер: Томас Тухель.

Отметим, что шесть из 11 футболистов выступают за клубы Английской премьер-лиги.

IFFHS - организация, ведущая хронику истории футбола. Она была основана 27 марта 1984 года в Лейпциге доктором Альфредо Пеге. В настоящее время базируется в Бонне, Германия.

Международная федерация футбола (ФИФА) признает данную организацию как орган, ведущий летопись мирового футбола.