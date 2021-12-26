Зохра Агамирова удостоена звания "Спортсменка года"

Ассоциация спортивных журналистов Азербайджана (AİJA), являющаяся членом и официальным представителем в нашей стране Международной ассоциации спортивной печати (AIPS) и Европейского союза по спортивной печати (AIPS EUROPE-UEPS), в год своего 25-летия объявила имена победителей по различным номинациям, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В числе отличившихся и представительница Федерации гимнастики Азербайджана.

Так, двукратный серебряный призер летней Универсиады, победительница Игр исламской солидарности, представительница Азербайджана на летних Олимпийских играх в Токио Зохра Агамирова (художественная гимнастика) завоевала звание "Спортсменка года".