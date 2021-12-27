"Карабах" хочет приобрести вратаря немецкой "Боруссии"

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" не сумел договориться со швейцарским "Базелем" об аренде вратаря Хайнца Линднера и переключил свое внимание на другую кандидатуру.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ azerisport.com, "скакуны" нацелились на голкипера немецкой "Боруссии" Романа Бюрки. Переговоры с дортмундцами относительно него уже стартовали.

Отметим, что еще в прошлом сезоне Бюрки был основным голкипером "Боруссии", но после травмы плеча в начале года он пропустил почти весь оставшийся сезон, а в нынешнем еще ни разу не сыграл. До 2018-го 31-летний вратарь регулярно вызывался в сборную Швейцарии.