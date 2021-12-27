https://news.day.az/sport/1420642.html "Карабах" хочет приобрести вратаря немецкой "Боруссии"
"Карабах" хочет приобрести вратаря немецкой "Боруссии"
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" не сумел договориться со швейцарским "Базелем" об аренде вратаря Хайнца Линднера и переключил свое внимание на другую кандидатуру.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, "скакуны" нацелились на голкипера немецкой "Боруссии" Романа Бюрки. Переговоры с дортмундцами относительно него уже стартовали.
Отметим, что еще в прошлом сезоне Бюрки был основным голкипером "Боруссии", но после травмы плеча в начале года он пропустил почти весь оставшийся сезон, а в нынешнем еще ни разу не сыграл. До 2018-го 31-летний вратарь регулярно вызывался в сборную Швейцарии.
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