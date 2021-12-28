https://news.day.az/sport/1420710.html Назван лучший бомбардир в истории футбола
Назван лучший бомбардир в истории футбола
Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду получил признание как лучший бомбардир всех времен по версии Globe Soccer Awards, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Церемония вручения лауреатов уходящего года состоялась в понедельник в Дубае.
К настоящему моменту в активе Роналду 802 гола в матчах за сборную и клубы. При этом официальные статистические ресурсы, включая данные ФИФА, называют лучшим бомбардиром в истории футбола австрийско-чешского форварда Йозефа Бицана, на счету которого 805 голов. Роналду - на втором месте.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре