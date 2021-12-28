Нападающий "ПСЖ" рассказал о планах на 2022 год

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе заявил, что собирается выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира в 2022 году. Его слова передает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Единственный прогноз, который я могу дать по поводу матча "Реала" с "ПСЖ", - это то, что "ПСЖ" победит. Нас ждет трудный, сложный матч, но в 2022 году я хочу выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат мира", - сказал Мбаппе.

Мбаппе перешел в "ПСЖ" из "Монако" в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).