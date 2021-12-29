Матч молодежного чемпионата мира по хоккею отменен из-за коронавируса

Матч молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными США и Швейцарии отменен из-за коронавируса. Об этом сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Два игрока сборной США сдали положительный тест на коронавирус .Отмечается, что американцам присуждено техническое поражение.

"Мы глубоко разочарованы, особенно наши хоккеисты. Мы следовали протоколам с самого начала. Мы сделаем все, чтобы сохранить для наших игроков возможность продолжить выступление на турнире", - приводит слова генменеджера Джона Ванбисбрука официальная страница сборной США в Twitter.

В настоящее время рассматриваются варианты изменения расписания матчей.