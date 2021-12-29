Футболист АПЛ рассказал о попытке его похищения

Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Астон Вилла" Кортни Хаус вспомнил, как его побили и пытались похитить в 2018 году. Его слова приводит The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Игрок рассказал, что на него напали, когда он возвращался домой после шопинга в День подарков (праздник, который отмечают в Англии 26 декабря, - прим. "Ленты.ру").

Из рядом стоящего автомобиля вышли пять неизвестных. Они попытались схватить спортсмена, один из них ударил Хауса по голове бутылкой. Футболист попытался сбежать, однако его преследовали еще в течение 40 минут. В итоге нападавшие испугались машины скорой помощи и скрылись.

"У них были тонированные стекла на автомобиле, я очень боялся, что они наведут на меня пистолет. Я сначала подумал: "Что это за шутка?"" - поделился Хаус. В результате нападения футболист получил сильный порез головы.

В 2018-м игрок выступал за "Вулверхэмптон". За "Астон Виллу" он играет с 1 июля 2019 года. В шести матчах сезона он отметился одним забитым мячом.