Защитник "Реала" может завершить карьеру

Бразильский защитник Реала Марсело может закончить карьеру профессионального игрока уже будущим летом. По сообщению издания Marca, это произойдет в том случае если 33-летний футболист не сможет продлить контракт с мадридцами, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Напомним, бразилец выступает в составе "королевского клуба" с 2007 года и стал первым капитаном-иностранцем в его истории. Марсело хочет уйти на покой именно игроком Реала. Кроме того, дети футболиста родились уже в столице Испании, и он не хочет вынуждать их трогаться с места.

В руководства Реала еще думают над таким предложением, но пока будущее защитника остается неопределенным. Кроме того, Марсело могут взамен предложить место в системе клуба.

Отметим, что ранее появилась информация что футболистом интересуются на родине. Контракт с ним хотели подписать Ботафого и Флуминенсе, чьим воспитанником он и является.