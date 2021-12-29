Форвард "Ювентуса" оценил игру Роналду
Криштиану Роналду - игрок с другой планеты и один из лучших игроков в истории футбола. Так о португальском нападающем Манчестер Юнайтед отозвался форвард Ювентуса Федерико Кьеза, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
По словам молодого итальянца, он получил большое удовольствие, играя вместе с Роналду в Турине.
"Его самоотверженность, ментальная сила, способность решать ситуацию и подключаться в любом эпизоде вдохновляют меня.
Криштиану прибыл с другой планеты. Было захватывающе тренироваться с ним и видеть, что он делает, чтобы быть таким сильным.
Мне посчастливилось провести с Роналду некоторое время, и я посмотрел вживую на одного из лучших игроков в истории футбола", - цитирует Кьезу Football Italia.
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