Статуя Роналду разгневала жителей Индии

Криштиану Роналду установили очередной памятник. В этот раз скульптура появилась в штате Гоа, в городе Калангут. На нее местные власти потратили около 15 тысяч евро. Как сообщил министр индийского штата Майкл Лобо, причины появления памятника сугубо спортивные. передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Из любви к футболу и по просьбе нашей молодежи мы установили статую Криштиану Роналду в парке, чтобы вдохновить их поднимать футбол на новые высоты", - написал Лобо.

Однако не все оценили подобную инициативу властей. И появление памятника в честь португальца вызвало споры у людей. Дело в том, что Гоа ранее длительное время был колонией Португалии. Только 60 лет назад Гоа перешел под юрисдикцию Индии.

В знак протеста при открытии статуи группа людей размахивали черными флагами. По их мнению, властям нужно было увековечить индийского спортсмена.