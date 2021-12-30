Хави хочет купить в Барселону воспитанника "Реала"

Карьера нападающего Альваро Мораты может сделать резкий поворот. Воспитанник мадридского Реала вполне возможно окажется в составе Барселоны. Во всяком случае этого очень сильно хочет главный тренер "каталонцев" Хави, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По данным издания Marca, специалист просит как можно быстрее подписать нападающего. Футболист не против, но теперь дело за клубами.

Напомним, что Альваро Мората покинул Реал в 2017-м, а сейчас принадлежит другому мадридскому клубу Атлетико. В данный момент форвард выступает за Ювентус на правах аренды. Так что в переговорах будут учувствовать сразу три клуба.

Пока неизвестно, какую позицию займет "старая сеньора". Но если Барселоне удастся договориться о трансфере, то придется кого-то продать, чтобы облегчить зарплатную ведомость.