Дэвида Бекхэма могут посвятить в рыцари

Именитый британский футболист Дэвид Бекхэм был внесен в официальный список рекомендаций на присвоение рыцарского титула в июне следующего года, сообщает таблоид The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По версии издания, это стало возможно после того, как с Бэкхема сняли обвинения по уклонению от уплаты налогов, с которыми он столкнулся около десяти лет назад. Отмечается, что Бэкхем может получить титул "сэра" не только за спортивные заслуги, но и за активную благотворительную деятельность, в рамках которой он собрал около £50 млн.