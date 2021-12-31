Французский шахматист стал чемпионом мира по блицу

Французский шахматист Максим Вашье-Лаграв выиграл чемпионат миру по блицу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Соревнования завершились в Варшаве.

По итогам 21 тура чемпионата одинаковое количество очков (по 15) набрали три гроссмейстера - Вашье-Лаграв, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, француз Алиреза Фируджа. По дополнительным показателям на тай-брейк отобрались Дуда и Вашье-Лаграв. Первые две партии тай-брейка завершились вничью, в третьей Вашье-Лаграв одержал победу, играя белыми фигурами. Третье место на турнире занял Фируджа. Лучшим из россиян на турнире стал Даниил Дубов, занявший четвертое место.

В текущем формате соревнования проводятся с 2012 года. Среди россиян чемпионами мира по блицу становились Александр Грищук (2012, 2015) и Сергей Карякин (2016).