Болельщики польской "Легии" похвалили азербайджанского нападающего

Фанаты польского футбольного клуба "Легия", оценивая выступление форвардов команды в первой половине сезона, высказались и об азербайджанском форварде Махире Эмрели, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"Махир Эмрели перешел в "Легию" из агдамского "Карабаха", где он, несомненно, был одним из лучших игроков. Ведь он дважды становился лучшим бомбардиром азербайджанской лиги и забил 67 голов за "скакунов". Так что ожидания от 24-летнего игрока были высокими.

Начало было очень удачным. Он забил два гола против "Буде-Глимта", а позже показал свою эффективность по сумме двух матчей против пражской "Славии", которая вывела команду в групповой этап Лиги Европы. В чемпионате ситуация была хуже. Первый гол он забил только в 8-м раунде с "Гурником". Он также забил в следующем раунде с "Ракувом" и в Лиге Европы с "Лестером". Тогда его гол принес легионерам ценные три очка.

На данный момент он является лидером по общей результативности в команде из Варшавы после первой половины сезона (11 голов, 2 "ассиста"). Безусловно, с точки зрения навыков он является ведущим игроком не только в "Легии", но и во всей лиге. С другой стороны, он как будто снизил планку в последние недели, словно энергия и энтузиазм немного угасли. Он часто упускал голевые шансы или просто был незаметен и непродуктивен в атаке. До конца года он забил всего один гол, в проигранном со счетом 1:4 матче с "Наполи".

Безусловно, он очень талантливый и грамотный игрок, который может принести команде много пользы. Первая часть прошедшей половины сезона была отличной, вторая - неудачной. Он способен на большее. Вопрос в том, останется ли он в Варшаве? В интервью азербайджанским СМИ он подчеркнул, что у него все еще есть контракт с "Легией" и он хочет помочь команде добиться успеха весной. Однако он также добавил, что его менеджер активно участвует в решении вопросов, связанных с трансфером", - пишет Legia.net.