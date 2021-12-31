Си Цзиньпин пообещал "великолепную" зимнюю Олимпиаду

Китайские власти приложат все возможные усилия, чтобы мировая общественность в 2022 году увидела "великолепную пекинскую зимнюю Олимпиаду".

Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы приложим все возможные усилия, чтобы представить миру великолепную Олимпиаду", - подчеркнул он, обращаясь с поздравительной речью к населению страны в связи с наступлением Нового года. Как уточнил китайский лидер, "пока мир находится в ожидании, Китай как следует готовится" к Играм.

Си Цзиньпин также выразил надежду, что в Олимпийских играх в Пекине "примет участие как можно больше людей".

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.