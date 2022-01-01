Стало известно, когда «Реал» подпишет Мбаппе и Холанда

Мадридский "Реал" собирается подписать нападающего "Пари Сен-Жермен" Киллиана Мбаппе и форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда летом. Об этом информирует ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источников, знакомых с ситуацией, королевский клуб планирует извлечь выгоду из финансового кризиса "Барселоны", подписав одних из лучших форвардов в мире.

Мбаппе перешел в "ПСЖ" из "Монако" в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

Холанд выступает за "Боруссию" с сезона 2019/20. В составе "шмелей" норвежец сыграл 52 матча, в которых забил 50 мячей, а также сделал 13 результативных передач. Форвард перешел в дортмундский клуб из "Ред Булл" Зальцбург.