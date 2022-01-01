В семье фигуристки Медведевой произошла трагедия

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась с подписчиками в социальной сети своим горем - в декабре у нее умерла бабушка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мой первый Новый год без тебя. Мое первое выступление без тебя. Надеюсь, тебе понравилось, бабуль. Я очень скучаю. Надеюсь, ты в лучшем мире сейчас и тебе там хорошо..." - написала фигуристка в своем Instagram.

В публикации фотография с показательных выступлений с прошедшего в конце декабря чемпионата России по фигурному катанию. Медведева, которая в этом сезоне не принимает участия в официальных соревнованиях, выступила перед публикой с показательным номером. Спортсменка в этом сезоне выступила в "Ледниковом периоде" в паре с тиктокером Даней Милохиным.