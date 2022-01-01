https://news.day.az/sport/1422480.html Четыре футболиста "Баварии" заразились коронавирусом
Четыре футболиста "Баварии" заразились коронавирусом
Тест на коронавирусную инфекцию четырех футболистов германской "Баварии" дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Среди заразившихся вратарь Мануэль Нойер, защитник Омар Ричардс, полузащитники Кингсли Коман и Корентен Толиссо. Также инфекция выявлена у помощника главного тренера Дино Топпмёллера. Отмечается, что заразившиеся чувствуют себя хорошо и находятся на изоляции дома.
"Бавария" лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав после 17 матчей 43 очка. В ближайшем матче мюнхенский клуб сыграет 7 января на своем поле с "Боруссией" из Мёнхенгладбаха.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре