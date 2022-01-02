https://news.day.az/sport/1422624.html Месси заразился коронавирусом
Месси заразился коронавирусом
Результат теста на коронавирус аргентинского нападающего французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Также заболевание выявлено у игроков ПСЖ Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаля.
ПСЖ в понедельник сыграет против "Ванна" в матче 1/16 финала Кубка Франции.
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