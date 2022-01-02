Месси заразился коронавирусом

Результат теста на коронавирус аргентинского нападающего французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Также заболевание выявлено у игроков ПСЖ Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаля.

ПСЖ в понедельник сыграет против "Ванна" в матче 1/16 финала Кубка Франции.