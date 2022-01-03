Президент «Фенербахче» Али Коч заразился коронавирусом
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Президент турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Али Коч заразился коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Али Коч сдал тест на COVİD-19, результаты которого дали положительный ответ.

Президент клуба помещен на карантин, его состояние, как сообщается, удовлетворительное.