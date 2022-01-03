https://news.day.az/sport/1422869.html Президент «Фенербахче» Али Коч заразился коронавирусом
Президент «Фенербахче» Али Коч заразился коронавирусом
Президент турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Али Коч заразился коронавирусом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Али Коч сдал тест на COVİD-19, результаты которого дали положительный ответ.
Президент клуба помещен на карантин, его состояние, как сообщается, удовлетворительное.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре