Календарь мирового дзюдо

Международная федерация дзюдо (IJF) обнародовала календарь нового сезона, в который вошли 12 турниров "Большого шлема", два Гран-при, а также чемпионат мира. Соревновательный год откроется в конце января в Одивелаше (Португалия), а завершится в середине декабря "Мастерсом", место проведения которого пока не определено.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, у дзюдоистов по традиции будет довольно интенсивный график выступлений. Еще в прошлом году, несмотря на фактор пандемии, IJF удалось выдержать весь намеченный план, а в нынешнем в графике прописаны как новые старты, так и те, которые на протяжении двух лет были выбиты из календаря пандемией. В частности, обращает на себя внимание возвращение "Большого шлема" в Токио, являющемся одним из самых статусных и ожидаемых.

По традиции "Мировой тур" пройдет и через Азербайджан. Как и в прошлом году, домашний "Большой шлем" для нашей команды состоится в последний месяц осени - 4-6 ноября. Учитывая, что уже летом будет дан старт квалификации к Играм-2024, турнир будет давать важнейшие рейтинговые очки.

Если говорить о географии стартов, то она по традиции довольно обширна. Особенно в свете того, что календарь пополнили новые локации. Так, один из "Больших шлемов" состоится 24-26 июня в Улан-Баторе (Монголия). Тогда как чемпионат мира вновь вернется в Азию: в 2019-м году мундиаль принимал Токио, в прошлом сезоне Будапешт, а в наступившим медали чемпионата мира будут разыграны в Ташкенте (Узбекистан) 7-13 августа.

Первое соревнование года пройдет 28-30 января в Одивелаше (Португалия), где состоится Гран-при, а затем настанет черед "Большого шлема" в Париже (5-6 февраля). По традиции старт в столице Франции именуется малым чемпионатом мира, а учитывая, что именно там и состоится Олимпиада-2024, предстоящий турнир будет одним из самых массовых. До лета в календаре прописаны еще четыре "Шлема" - в Тель-Авиве (Израиль, 17-19 февраля), Тбилиси (Грузия, 25-27 марта), Анталье (Турция, 1-3 апреля) и Казани (Россия, 20-22 мая). А аналогичный старт в Дюссельдорфе (Германия), который обычно проходил в феврале после парижского турнира, на сей раз перенесен на лето, а именно 3-5 июня.

Вместе с тем, не исключено, что нынешний календарь еще далек до своей финальной редакции. IJF как минимум еще должен утвердить столицу "Мастерса", который должен завершить сезон.