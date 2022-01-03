Шевченко назвал главную зимнюю трансферную цель «Дженоа»

"Аталанта" и "Дженоа" ведут переговоры о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука. Как передает Day.Az, об этом сообщает инсайдер Николо Скира в Twitter.

По данным источника, главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко считает Миранчука главной целью на зимнее трансферное окно 2022 года.

В текущем сезоне футболист провел 12 игр во всех турнирах за итальянский клуб, забив 1 гол и сделав 1 ассист. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 13,5 миллиона евро. Его контракт действует до конца июня 2024 года с возможностью продления еще на сезон.