Международная шахматная федерация огласила рейтинг шахматистов на первый месяц нового года
Международная шахматная федерация (FIDE) огласила рейтинг шахматистов на январь 2022 года.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, не изменились позиции Шахрияра Мамедъярова (2767 очков) и Теймура Раджабова (2753 очка), которые находятся в первых рядах мирового рейтинга. Мамедъяров на 9 месте, Раджабов на 14 месте.
Азербайджанские шахматисты Гадир Гусейнов (2661 очко) и Рауф Мамедов (2656 очков) расположились на 77 и 87 местах соответственно.
Возглавляет список чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2865 баллов). Второе место занял молодой талант, представляющий Францию, Алиреза Фирузка (2804 очка), а третье место - Лижэнь Дин из Китая (2799 очков).
В рейтинговой таблице среди женщин азербайджанские шахматистки Гюнай Мамедзаде занимает 24-е место с 2470 очками, Гульнар Мамедова (2387 очков) - на 68-м месте, а Ханым Баладжаева (2376 очков) - на 79-м месте.
Китаянка Хоу Ифань (2658 очков) лидирует в женском рейтинге. Замыкают тройку лидеров россиянка Александра Горячкина (2610 очков) и индианка Хампи Конеру (2586 очков).
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