"Нефтчи" намерен усилиться футболистами из России

Полузащитник российского футбольного клуба "Уфа" Руслан Фищенко может перебраться в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, интерес к 21-летнему хавбеку юношеской сборной Азербайджана проявляет "Нефтчи".

В текущем сезоне Фищенко провел за "Уфу" 15 матчей в чемпионате России, однако голевыми действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что "Нефтчи" проявляет интерес к полузащитнику "Уфы" Азеру Алиеву. Бакинцы направили "Уфе" предложение о трансфере, однако окончательного решения пока нет.