https://news.day.az/sport/1423023.html "Нефтчи" намерен усилиться футболистами из России
"Нефтчи" намерен усилиться футболистами из России
Полузащитник российского футбольного клуба "Уфа" Руслан Фищенко может перебраться в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, интерес к 21-летнему хавбеку юношеской сборной Азербайджана проявляет "Нефтчи".
В текущем сезоне Фищенко провел за "Уфу" 15 матчей в чемпионате России, однако голевыми действиями не отметился.
Ранее сообщалось, что "Нефтчи" проявляет интерес к полузащитнику "Уфы" Азеру Алиеву. Бакинцы направили "Уфе" предложение о трансфере, однако окончательного решения пока нет.
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