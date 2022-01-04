Немецкий футболист может купить турецкий клуб

Немецкий полузащитник футбольного клуба "Фенербахче" Месут Озил может приобрести турецкий клуб "Корум", выступающий в настоящее время в третьем дивизионе, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Как сообщает Bild со ссылкой на источник, cделка может обойтись 33-летнему хавбеку в 1,3 млн евро.

Примечательно, что Озил зарабатывает в "Фенербахче" 3 млн евро за сезон.

Напомним, в нынешнем сезоне Озил провел 20 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.