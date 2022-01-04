Месси может покинуть ПСЖ

Нападающий сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионель Месси, похоже, не очень доволен своим переходом в парижский клуб. Звездный форвард уже подумывает об уходе и посматривает за океан, в сторону американской MLS, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Мне всегда казалось, что я мог бы получать удовольствие от выступлений и жизни в США. Мне хотелось бы узнать больше о местной лиге и жизни там.

Мне хотелось бы поиграть там на следующем этапе моей карьеры, но не знаю, удастся ли мне это", - заявил Месси изданию The Mirror.

А испанская Marca сообщает - Месси хочет перебраться в Интер Майами. И уже даже приобрел в этом городе недвижимость. Аргентинец планирует подписать контракт с клубом Дэвида Бекхэма в 2023 году, сразу после того как у него закончится контракт с парижанами.