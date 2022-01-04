Рангник объяснил решение о выборе Роналду капитаном команды

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник объяснил решение отдать капитанскую повязку Криштиану Роналду. Ранее статус капитана принадлежал Гарри Магуайру, который сейчас травмирован, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Роналду - самый опытный игрок в целом. Если сложить периоды, которые он провел в "Манчестер Юнайтед", то, можно сказать, что он дольше всех выступает за клуб. Честно говоря, я выбирал капитана между Роналду и де Хеа. Но я хотел назначить капитаном полевого футболиста, поэтому и остановился на Криштиану", - приводит слова Рангника Metro.

63-летний специалист возглавил "красных дьяволов" в ноябре. Предыдущим местом работы Рангника был московский "Локомотив", в котором он с июня работал руководителем по спорту и развитию.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко.