https://news.day.az/sport/1423170.html «Карабах» интересуется экс-вратарем Хоффенхайма и Хьюстона
«Карабах» интересуется экс-вратарем Хоффенхайма и Хьюстона
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" продолжает поиски нового вратаря.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, "скакуны" пополнили список своих интересов хорватским голкипером Марко Маричем. 26-летний вратарь недавно покинул ряды "Хьюстон Динамо", выступающего в МЛС США, и пока остается без клуба.
Воспитанник австрийского "Рапида" (Вена) выступал также за немецкие "Хоффенхайм", "Ганновер 96", польскую "Лехию" (Гданьск), норвежский "Лиллестрем".
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