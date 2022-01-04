«Карабах» интересуется экс-вратарем Хоффенхайма и Хьюстона

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" продолжает поиски нового вратаря.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, "скакуны" пополнили список своих интересов хорватским голкипером Марко Маричем. 26-летний вратарь недавно покинул ряды "Хьюстон Динамо", выступающего в МЛС США, и пока остается без клуба.

Воспитанник австрийского "Рапида" (Вена) выступал также за немецкие "Хоффенхайм", "Ганновер 96", польскую "Лехию" (Гданьск), норвежский "Лиллестрем".