L’Équipe не включил Роналду и Месси в сборную 2021

Лионель Месси и Криштиану Роналду не попали в символическую сборную 2021 года составленную известным журналом L'Équipe, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По версии издания пару форвардов в атаке составили Карим Бензема и Роберт Левандовски. Напомним, что последнего аргентинец обошел при голосовании за Золотой мяч прошлого года.

L'Équipe. Символическая сборная 2021 года:

Вратарь: Эдуар Менди (Челси).

Защитники: Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Маркиньос (ПСЖ) и Тео Эрнандес (Милан).

Опорные полузащитники: Нголо Канте и Жоржиньо (оба - Челси).

Вингеры: Мохамед Салах (Ливерпуль) и Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).

Нападающие: Роберт Левандовски (Бавария) и Карим Бензема (Реал).