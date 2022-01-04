L’Équipe не включил Роналду и Месси в сборную 2021
Лионель Месси и Криштиану Роналду не попали в символическую сборную 2021 года составленную известным журналом L'Équipe, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
По версии издания пару форвардов в атаке составили Карим Бензема и Роберт Левандовски. Напомним, что последнего аргентинец обошел при голосовании за Золотой мяч прошлого года.
L'Équipe. Символическая сборная 2021 года:
Вратарь: Эдуар Менди (Челси).
Защитники: Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Маркиньос (ПСЖ) и Тео Эрнандес (Милан).
Опорные полузащитники: Нголо Канте и Жоржиньо (оба - Челси).
Вингеры: Мохамед Салах (Ливерпуль) и Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
Нападающие: Роберт Левандовски (Бавария) и Карим Бензема (Реал).
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