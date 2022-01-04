Диджею из Аргентины угрожали расправой

Аргентинскому диджею Феру Паласио угрожали смертью, после того как Лионель Месси заразился коронавирусом. Об этом сообщил сам музыкант, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Как известно, звездный футболист во время рождественских каникул посетил в Росарио несколько вечеринок. На одной из них выступал Паласио.

Когда во французском ПСЖ объявили о положительном тесте у нападающего сборной, то по словам диджея, фанаты Лео сразу стали угрожать ему и оскорбляли в соцсетях, так как решили, что Паласио виноват в том, что Месси заразился.

"Я в трендах твиттера, потому что Месси заразился коронавирусом. Они связывают это со мной, пишут, что это я его заразил. Меня даже называли убийцей. Я получал очень плохие личные сообщения. Вчера я прошел тестирование, потому что мне нужно поехать в Уругвай, и у меня нет коронавируса", - цитирует Паласио ESPN.