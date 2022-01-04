Во Франции отменили этап Кубка мира по лыжам

Отменен этап Кубка мира в французском Ле Рус, который должен был состояться с 14 по 16 января.

Об этом сообщает Международная федерация лыжных гонок, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Организаторы заявили, что несмотря на все усилия властей Франции и новые ограничения, они не могут гарантировать безопасность спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала и зрителей.

Таким образом, до Олимпийских игр - 2022 в программе Кубка мира остался только один этап, который должен пройти 22-23 января в словенской Планице. В программе классический спринт и скиатлон.

На данный момент, женская сборная Швеции с 2623 очками сохраняет лидерство в Кубке наций. На втором месте идет команда Норвегии (2250). Российские лыжницы, благодаря успешному выступлению на "Тур де Ски" вышли на третье место (1785).

У мужчин сборная Норвегии продолжает возглавлять зачет Кубка наций с 3374 очками. На втором месте российская команда (2697), третье место занимает сборная Франции (1148).