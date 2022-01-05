Российская фигуристка разделась в эфире Первого канала - ВИДЕО
Замужняя русская фигуристка Екатерина Боброва произвела фурор в новом выпуске "Ледникового периода" на Первом канале, сняв с себя лифчик на глазах у зрителей, передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.
Боброва выступает в паре с актером Макаром Запорожским. В выпуске, вышедшем в эфир Первого канала 2 января, они станцевали под песню "Помоги мне" из кинофильма "Бриллиантовая рука" в исполнении Аиды Ведищевой.
"Не виноватая я! Он сам пришел!" - прокричала Екатерина в конце номера, сняв с себя лифчик.
Зал взорвался аплодисментами, а все члены жюри выставили паре максимальные баллы.
"Просто хит!" - воскликнул продюсер "Ледникового периода" Илья Авербух.
"Мы давно уже поняли, что "Ледниковый период" из проекта "0+" превратился как минимум в "18+", а в некоторых эпизодах - в "21+". Но мы видим: это работает! Спасибо, что пошли на такой риск. Мы оценили. Продолжайте" - сказал ведущий Алексей Ягудин.
"Вау! Это было эффектно! Катя просто невероятная и сексуальная. Раскрылась совершенно по-новому. Браво, классно!" - сказала член жюри Дарья Мороз.
"Я сижу и поражаюсь: как же у вас страсти накаляются! Все целуются практически в каждом номере. Катаются все настолько круто, что уже нужно чем-то еще удивлять. Сегодня Катюха нам выдала такое!", - отметила олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
"Муж с ребенком стоит за кулисами. Сейчас буду встречать. Узнаю, что он думает по этому поводу", - сказала сама Боброва после выступления.
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