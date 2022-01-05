Российская фигуристка разделась в эфире Первого канала

Замужняя русская фигуристка Екатерина Боброва произвела фурор в новом выпуске "Ледникового периода" на Первом канале, сняв с себя лифчик на глазах у зрителей, передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.

Боброва выступает в паре с актером Макаром Запорожским. В выпуске, вышедшем в эфир Первого канала 2 января, они станцевали под песню "Помоги мне" из кинофильма "Бриллиантовая рука" в исполнении Аиды Ведищевой.

"Не виноватая я! Он сам пришел!" - прокричала Екатерина в конце номера, сняв с себя лифчик.

Зал взорвался аплодисментами, а все члены жюри выставили паре максимальные баллы.

"Просто хит!" - воскликнул продюсер "Ледникового периода" Илья Авербух.

"Мы давно уже поняли, что "Ледниковый период" из проекта "0+" превратился как минимум в "18+", а в некоторых эпизодах - в "21+". Но мы видим: это работает! Спасибо, что пошли на такой риск. Мы оценили. Продолжайте" - сказал ведущий Алексей Ягудин.

"Вау! Это было эффектно! Катя просто невероятная и сексуальная. Раскрылась совершенно по-новому. Браво, классно!" - сказала член жюри Дарья Мороз.

"Я сижу и поражаюсь: как же у вас страсти накаляются! Все целуются практически в каждом номере. Катаются все настолько круто, что уже нужно чем-то еще удивлять. Сегодня Катюха нам выдала такое!", - отметила олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

"Муж с ребенком стоит за кулисами. Сейчас буду встречать. Узнаю, что он думает по этому поводу", - сказала сама Боброва после выступления.