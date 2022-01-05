Олимпиада в Пекине: награждать себя будут сами спортсмены

Олимпийская атмосфера в Пекине повсюду. Яркие талисманы Игр - панда Бин Дунь Дунь и красный фонарик Сюэ Жун Жун. На лыжных склонах - олимпийские кольца со снежинками, которые многие китайцы с юга раньше вообще не видели. Что уж говорить про снег...

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, Зимние игры Китай обещает провести на высшем уровне и непременно с китайской спецификой. Олимпиада ведь выпадает на главный китайский праздник - новый год по лунному календарю.

Поэтому для гостей готовят традиционные сувениры, а в спортивное меню добавят и блюда китайской кухни. Волонтеры репетируют медальную церемонию напротив Птичьего гнезда - так называют главную арену олимпийского парка, где пройдет церемония яркая открытия Игр, - тут уж китайцы точно превзойдут сами себя.

Ну какой спортсмен не мечтает об олимпийской медали?! Вручать в Пекине их будут на медальной площади. И музыка Чайковского тут точно прозвучит не раз.

С учетом антиковидных правил вешать медали спортсмены будут себе сами, и сами же будут забирать букеты. Никаких объятий и поцелуев. Отвечать за церемонию поручили призеру Летнего Пекина 2008-го - гимнастке Чжоу Тао.

"Свою детскую мечту я реализовала, теперь настало время других спортсменов. А быть здесь для меня всё равно - большое счастье! Пекин ведь станет первой в истории столицей и Летней, и Зимней Олимпиады", - заявила она.

Для встречи гостей уже все готово: олимпийские трассы, деревни... Между ними маршруты - с учетом того, что спортсменам и членам делегаций на протяжении всех игр будет запрещено покидать территорию так называемого пузыря - замкнутого олимпийского пространства. Жесткие противоэпидемические меры, говорят здесь, и сделали возможным проведение этой Олимпиады.

Продажу билетов, правда, до сих пор не открыли. Но Китай сохраняет олимпийское спокойствие. Даже когда слышит, как Запад пытается эти Игры дискредитировать. К дипломатическому бойкоту, объявленному США, присоединились Австралия, Великобритания и Канада. Ответственные министры из Германии теперь вот тоже заявили, что не полетят в Пекин, объяснив это, правда, не бойкотом, а пандемией. Своеобразным ответом на политические выпады стал клип, снятый в десяти странах мира, о том, что олимпиада - это вообще-то праздник, который объединяет.

Россию в этом мировом флешмобе представила призер Олимпиады 2018 года - фигуристка Медведева. И даже произнесла слова на китайском. "Вместе ради общего будущего" - главный девиз пекинских Игр. Не важно, на каком языке он звучит.