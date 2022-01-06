ФИФА объявила имена претендентов на приз лучшему вратарю года

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена трех вратарей, которые претендуют на звание лучшего голкипера по итогам 2021 года. Об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За награду поборются итальянец Джанлуиджи Доннарума из ПСЖ, немец Мануэль Нойер из "Баварии" и французский вратарь "Челси" Эдуар Менди. Обладатель приза по версии федерации будет объявлен 17 января на специальной церемонии.

Доннарума был признан лучшим игроком чемпионата Европы и завоевал там золотую медаль. Менди вместе с клубом выиграл Лигу чемпионов. Нойер в составе своей команды стал чемпионом Германии и завоевал Кубок страны.